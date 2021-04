Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 20:30

Rio - O Botafogo passa por uma grande reformulação no elenco para a temporada na série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o 'Ge.com', o Alvinegro busca reforços para quatro posições: um lateral-direito, volante, meia de criação e centroavante. Ainda segundo o portal, os nomes não foram revelados, mas Eduardo Freeland, diretor do clube, tem o aval da diretoria para investir nos atletas.

Além das quarto posições, o clube também estuda a chegada de mais um zagueiro, mas depende das opções de custo-benefício no mercado. Até aqui, o Botafogo trouxe inúmeros nomes, como Gilvan, Matheus Frizzo, Felipe Ferreira, Jonathan, Joel Carli, Douglas Borges, Rafael Carioca, Pedro Castro, Marco Antônio, Ricardinho, Ronald, Marcinho, além do técnico Marcelo Chamusca.