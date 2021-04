Yesus Cabrera Reprodução

Publicado 25/04/2021 17:20

Rio - O nome do apoiador colombiano Yesus Cabrera, do América de Cali, está na pauta do Botafogo. O jogador, de 30 anos, passou a ser representado por Marcos Leite, empresário que tem bom relacionamento com o clube carioca, e acabou sendo oferecido ao Glorioso, que analisa a contratação.

Em entrevista ao jornalista Anderson Motta, do canal "Gigante Glorioso", o agente confirma que o atleta, assim com o volante Mauro Silva, da Portuguesa, foram oferecidos. O empresário garante que o Botafogo terá prioridade nas negociações.

"A preferência será sempre do Botafogo, porém não da para esperar muito tempo, eles serão oferecidos a outros clubes também", afirmou o empresário, que foi responsável por trazer Honda e Kalou para o clube carioca em 2020.



Cabrera já defendeu clubes importantes do futebol colombiano como La Equidad, Real Catargena, Tolima, Deportivo Pasto, Once Caldas, até chegar ao América de Cali em 2018. Na atual temporada, ele atuou em 18 jogos e fez cinco gols pelo seu clube.