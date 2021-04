Gatito Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 15:40

Rio - O goleiro do Botafogo, Gatito Fernández testou positivo para a Covid-19. O paraguaio não atua pelo clube carioca desde setembro do ano passado, por conta de um edema ósseo no joelho direito. Nos últimos dias, ele estava treinando na academia do clube de General Severiano. As informações são do portal "globoesporte.com".

Gatito Fernández vive a expectativa de renovar com o Botafogo. O clube carioca vê o jogador como ídolo e quer contar com o paraguaio para os próximos anos. O vínculo do paraguaio vai até dezembro, e a diretoria tentará avançar nessas conversas antes da metade de 2021.



A relação entre Botafogo e o jogador ficou um pouco complicada no ano passado. Na antiga gestão, havia interesse por parte de dirigentes de negociá-lo. Ex-presidente e membro do comitê de gestão do clube carioca no ano passado, Carlos Augusto Montenegro chegou a criticar publicamente o goleiro.