Publicado 25/04/2021 18:19

Rio - O atacante do Volta Redonda, Alef Manga, interessa ao Botafogo. No entanto, não há a possibilidade do jovem Matheus Nascimento, de apenas 17 anos, na negociação pelo artilheiro do Carioca. As informações são do portal "FogãoNet".

A negativa foi feita pelo diretor de futebol do clube carioca, Eduardo Freeland. A possibilidade do jovem ser envolvido na negociação foi ventilada nos últimos dias. O Glorioso tem interesse na contratação de Alef Manga e teve uma oferta rejeitada pelo Voltaço.



Matheus Nascimento é tratado como uma verdadeira joia no Botafogo. O atacante, de 17 anos, tem contrato até 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 330 milhões). Ele fez sua estreia como profissional na última temporada.