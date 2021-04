Crias alvinegras roubam a cena em goleada sobre o Macaé Divulgação Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 20:04

Douglas Borges - Foi pouco exigido pelo ataque do Macaé. NOTA 6



Jonathan - Exibição burocrática. Poderia ser mais efetivo nas investidas ao ataque. NOTA 5

Warley - Foi acionado no segundo tempo, mas não fez nada de especial. NOTA 5



David Sousa - Teve vida fácil com Wallacer e Edy, atacantes do Macaé que fizeram uma partida ruim. NOTA 7



Kanu - Não precisou suar muito para anular os adversários macaenses e ainda marcou um gol. NOTA 8



Paulo Victor - Mostrou que tem potencial e pode ser peça importante em 2021 na briga pelo retorno à Série A. NOTA 8



Rickson - Bom poder de marcação e mostrou qualidade no ataque, marcando um gol. NOTA 7,5



Pedro Castro - Fez um golaço no segundo tempo e comandou o meio de campo alvinegro. NOTA 8

Publicidade

Matheus Frizzo - Acionado no fim e nada fez. SEM NOTA



Ricardinho - Partida fraca tecnicamente e fisicamente. Foi substituído no intervalo. NOTA 4



Marcinho - Deu mais mobilidade ao setor ofensivo do Glorioso. NOTA 6,5



Marco Antônio - Um bom primeiro tempo, com muita intensidade, mas parece ter sentido a parte física na etapa final. NOTA 6

Ronald - Mostrou disposição durante os 25 minutos em campo. Boa opção para o decorrer do jogo. NOTA 6



Felipe Ferreira - Partida comum no primeiro tempo e mal na segunda etapa. NOTA 5

Publicidade

Ênio - Entrou no fim e participou do lance do terceiro gol alvinegro. NOTA 7



Matheus Nascimento - Fez um bom jogo, se mostrou versátil em campo, atuando como ponta e até mesmo de centroavante, e marcou seu primeiro gol pelo profissional. NOTA 8,5



Marcelo Chamusca - Conseguiu melhorar a equipe na conversa durante o intervalo e conseguiu a vitória sobre o Macaé. NOTA 7