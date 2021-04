Rafael Navarro comemora o gol de empate na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 21:00

Rio - Vivendo um bom momento no Botafogo e com contrato até o fim do ano, o Alvinegro poderá ter dificuldades em manter Rafael Navarro para a próxima temporada. Isso porque, segundo informações do portal "Torcedores.com", o atleta teria propostas da Europa para deixar o Brasil.

De acordo com o site, Braga (POR), Hellas Verona (ITA) e Montpellier (FRA) teriam demonstrado interesse em contar com o atacante. Vale lembrar que Navarro pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de junho.



No entanto, o Botafogo não deixará o atleta de 21 anos sair tão fácil assim. O clube vem negociando uma renovação por mais três anos com a Actyon Sports, empresta que gere a carreira do jovem centroavante.