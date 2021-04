Vinicius Assumpção, dirigente do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 28/04/2021 19:42

A nova empresa para guiar o programa de sócio-torcedor do Botafogo promete trazer mudanças significativas. Pelo menos é o que diz Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, que comemorou o acordo com a FENG, anunciado nesta quarta-feira, em seu perfil no Twitter.



Na rede social, o dirigente afirmou que a parceria é mais um passo para mudar panorama do Botafogo e que ajudará a fazer uma reforma no Estatuto, permitindo que sócios-torcedores votem nas eleições presidenciais do clube.



"Mais um pequeno avanço rumo a uma grande reestruturação do clube. Em breve uma ampla reforma estatuária com Sócio Torcedor com direito ao voto. Isto é uma bandeira que defendo a muitos anos e vamos implementar", escreveu Vinícius.



Vale ressaltar que, atualmente, apenas sócios proprietários e VIP e Conselheiros podem participar das votações do Botafogo. A votação para todos os sócios foi uma bandeira defendida por Durcesio Mello, atual presidente do clube de General Severiano.