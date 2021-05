Guilherme Santos, lateral-esquerdo do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/04/2021 21:30

Rio - Desde o ano passado convivendo com lesões que impedem a regularidade no Botafogo, o lateral Guilherme Santos voltou aos treinamentos nas últimas semanas e chegou a ser relacionado para a partida contra o Macaé, no último final de semana. Nas redes sociais, o jogador de 33 anos fez um desabafo e publicou uma mensagem motivacional.

"Feliz demais em estar de volta a treinar com meus companheiros, obrigado Deus por me ajudar todos esses dias e nesses meses de lesão. Só quem passa sabe realmente o quando é tenso, as pessoas têm ideias, falam sobre o assunto, mas não tem nem ideia do que realmente você está passando", escreveu o lateral, antes de complementar:

"O importante é nunca desistir, dias ruins virão, pensamentos ruins também virão, desânimo, as pessoas esquecerem de você, não ter muitas ajudas, você não ser valorizado, tudo isso vem e muito mais. O pior já passou, agora é seguir trabalhando forte e seguir em busca da minha melhor performance, para dar o meu melhor dentro do meu trabalho", encerrou.