Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 17:00

Rio - O Botafogo segue fazendo mudanças no elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro e é pensando nisso que a diretoria estuda como manter o lateral-esquerdo PV e o volante Kayque, ambos estão emprestados pelo Nova Iguaçu. A equipe da Baixada Fluminense é a adversária do Alvinegro neste domingo pelas semifinais da Taça Rio.

De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro irá exercer o direito de compra de 50% de PV, no valor de R$ 300 mil, mas a forma de pagamento ainda não está definida. O clube tem até dezembro para realizar a compra. Já Kayque tem contrato apenas até o fim deste mês, mas o Alvinegro quer estender o vínculo até o fim do ano.