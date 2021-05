Pedro Castro. Botafogo x Macae pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 25 de Abril de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 20:23

Rio - Botafogo e Nova Iguaçu ficaram apenas no empate em 0 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. Os times tiveram poucas chances claras de gol, e quando chegaram esbarraram nas boas atuações dos goleiros Douglas Borges e Luis Henrique. Após a partida, Pedro Castro, que teve as principais oportunidades do Alvinegro, falou sobre o resultado e projetou o próximo duelo, que ocorre já na semana que vem.

"A gente já sabia da vantagem do Nova Iguaçu desde antes do jogo começar. Acredito que fizemos um bom primeiro tempo, criamos bastante chances de gol, mas infelizmente não entrou. No segundo tempo, deu uma caidinha, depois voltamos a criar chances. São dois jogos, e a gente vai estar pronto para o segundo jogo", disse Pedro Castro. Zagueiro do Botafogo, Sousa também falou após a partida e lamentou o empate.

"Creio que a gente comandou o jogo inteiro, infelizmente não conseguimos concluir com gols, mas o jogo está aberto, são dois jogos. Nossa obrigação é vencer. Vamos com tudo para o segundo jogo para sair com a vitória e a classificação", disse o defensor. Por terminar a fase de grupos na frente do Botafogo, o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate no jogo de volta, na próxima semana, às 18h.