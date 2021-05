Henrique Almeida foi contratado pelo Botafogo em 2013, mas não vingou em General Severiano Vitor Silva/SSPress

Rio - A dívida é antiga e está no bolo do bilionário rombo revelado pelo balanço financeiro do Botafogo, divulgado na sexta-feira. E após o fracasso na tentativa de contratar o zagueiro Kanu e abater os cerca de R$ 5,2 milhões devidos pelo Alvinegro pela contratação de Henrique Almeida, em 2013, o São Paulo, via Justiça, tentou o bloqueio do valor da venda de Pedro Raul para reaver o dinheiro. O problema é não foram encontrados recursos nas contas do clube.

O imbróglio revelado pelo 'ge' é mais um episódio da arrastada negociação, que é mais um exemplo da caótica e grave situação financeira do Botafogo. Não foi a primeira vez que o departamento jurídico do São Paulo tentou a penhora e não encontrou dinheiro na conta do Botafogo.

No início do ano, o aval de Hernán Crespe para a abertura de negociação para contratar o zagueiro Kanu surgiu como uma possível solução para o impasse. A proposta de R$ 5 milhões por 50% dos direiros do zagueiro não seria à vista e seria desmembrada da seguinte forma: R$ 1,5 milhão para descontar da dívida e R$ 3,5 milhões em dinheiro ao Botafogo, que recusou.

Em fevereiro, o Glorioso sacramentou a venda do atacante Pedro Raul para o Kashiwa Reysol, do Japão, por cerca de R$ 10,7 milhões.