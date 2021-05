Joel Carli Divulgação/Botafogo FR

Publicado 05/05/2021 22:00

Rio - Após a rápida passagem pelo Aldovisi-ARG, o zagueiro Joel Carli voltou ao Botafogo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do retorno já há quase dois meses, o defensor ainda não teve oportunidades com Marcelo Chamusca. Em entrevista ao canal 'Botapress', o experiente jogador de 34 afirmou que ainda pode ajudar muito o clube, que segundo ele, passa por grande reestruturação.

"Não sou de estipular uma meta de jogos, mas sim um objetivo. Nosso principal objetivo é conquistar o acesso à Série A. O torcedor já me conhece dentro do campo. O tempo pode passar, mas continuo sendo a mesma pessoa, o mesmo jogador e acho que posso contribuir muito ao time dentro de campo", disse Carli, antes de emendar:

"Acompanhei muito o que aconteceu no ano passado, conversava com as pessoas dentro do clube e tenho visto uma diferença muito grande esse ano. O Botafogo passa por uma reestruturação, mas acho que está no caminho certo. Apesar de os resultados ainda não serem os esperados, temos muito foco no principal objetivo que é a Série B", encerrou.