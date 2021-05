Alisson Farias Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 17:20

Rio - Fora dos planos do Vitória, o meia-atacante Alisson Farias é um dos alvos do Botafogo para a Série B. No entanto, segundo o portal "Torcedores.com", o clube baiano deseja uma compensação financeira para liberar o atleta.

Alisson tem contrato com o Vitória até dezembro, mas tem o desejo de se transferir para o Botafogo. Ele está disposto, inclusive, a reduzir seu salário, que atualmente é de R$ 45 mil. Rodrigo Takuda, empresário do atleta, tenta costurar um acordo com o Vitória.

Revelado pelo Internacional, Farias já trabalhou com Marcelo Chamusca quando vestiu a camisa do CRB. Sua chegada é vista com bons olhos pela comissão técnica do clube carioca.