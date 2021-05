PV, lateral do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 18:36

Rio - Destaque do Botafogo nesta temporada, o lateral-esquerdo PV despertou interesse de clubes da Série A. De acordo com o jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi, o Internacional fez uma proposta pelo atleta e o Palmeiras o sondou, mas a tendência é que o jovem permaneça no Glorioso.

Publicidade

A proposta do Inter foi considerada atrativa pelo Nova Iguaçu, clube que é dono dos direitos de PV e o cedeu por empréstimo ao Botafogo. No entanto, o clube da Baixada já havia encaminhado na última semana a permanência do jovem de 19 anos no Glorioso. A ideia é valorizar o clube que apostou no atleta e o deu visibilidade.



PV está emprestado pelo Nova Iguaçu ao Botafogo até o fim de 2021. Ao fim do contrato, o Alvinegro deverá pagar R$ 300 mil para exercer o direito de comprar 50% dos direitos econômicos.