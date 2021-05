Botafogo estampará novo parceiro nos meiões Divulgação/Botafogo

O Botafogo acertou com um novo patrocinador e anunciou o Cartão de Todos até o fim de 2022. A empresa de cartões de descontos estampará sua marca no meiões do uniforme do time profissional.

Pelo acordo firmado, haverá um valor fixo que não foi divulgado e também variáveis que podem aumentar o dinheiro a receber. Para isso, será necessário engajamento da torcida ao adquirir os produtos do parceiro.



" O nosso torcedor terá acesso a uma extensa rede de benefícios de uma empresa líder do segmento. É com grande prazer que anunciamos o patrocínio com a Cartão de Todos. Esperamos que seja o início de uma parceria de muito sucesso e que tende a crescer cada vez mais", afirmou o presidente Durcesio Mello no comunicado.



O novo patrocinador aparecerá pela primeira vez na partida deste domingo, contra o Nova Iguaçu, pela semifinal da Taça Rio. Com o acordo, a empresa criou um produto licenciado para a torcida do Botafogo, com descontos em áreas como saúde, lazer, educação, farmácias, academias.