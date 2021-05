Matheus Nascimento. Botafogo x Macae pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 25 de Abril de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 14:30

Rio - Apesar dos altos números, a oferta de 23 milhões de euros (R$ 149 milhões) para tirar Matheus Nascimento do Botafogo não foi feita por nenhum dos três clubes gigantes de Portugal. A informação foi divulgada pelo "Canal do TF".

Segundo Thiago Franklin, a oferta foi feita por um clube intermediário do país, e não por Porto, Sporting ou Benfica. Mesmo com as altas cifras, o Botafogo recusou a oferta, que também não animou a família do jogador.



O Botafogo possui 60% dos direitos de Matheus Nascimento, enquanto o próprio jogador possui 30% e escolinha Trops os outros 10%. Caso aceitasse a oferta, o Glorioso receberia apenas um terço do valor que tem direito de imediato e o restante apenas em 2022.