Willian atuou pelo Chaves-POR Reprodução

Publicado 07/05/2021 21:30

Rio - Revelado pelo Botafogo no início da última década, o atacante Willian, conhecido como 'Totin', está de volta ao futebol brasileiro. Antes no Chaves-POR, o jogador deve reforçar o Coritiba até o fim da temporada, segundo informações da 'Transamérica Esportes Curitiba'. Em 2021, o Coxa disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Alvinegro.

Com 29 anos, Willian passou por clubes como Trentín e Zilina-ESL, Kayserispor-TUR, Al-Faisaly e Al-Fayha-SAU. Pelo Botafogo, Willian fez 16 jogos e apenas um gol, o da vitória da equipe sobre o Paraná, fora de casa, na Copa do Brasil de 2011. No último mês, o balanço financeiro do Botafogo mostrou uma receita de R$ 52 mil vindos do Al-Faisaly por mecanismo de solidariedade.