PV, lateral do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 13:24

Rio - PV é uma das gratas surpresas no elenco do Botafogo em 2020. Em boa fase, o lateral tem se destacado e acumulado boas partidas pelo Glorioso. Em entrevista ao portal "UOL", o jogador se disse honrado por vestir a camisa do clube alvinegro e celebrou o bom momento.

"Apesar da fase da equipe não ser aquela que queríamos, eu me vejo em constante evolução. Tudo me serve de experiência. Não é qualquer um que tem essa oportunidade de vestir a camisa do Botafogo. E temos que fazer por onde", disse PV.



"Estou sempre me dedicando nos treinos, esperando a oportunidade para dar o meu melhor nos jogos. E o carinho da torcida tem sido uma das minhas maiores motivações. Só tenho a agradecer o apoio e o carinho dos torcedores nas redes sociais. Infelizmente, nesse momento que vivemos, não podemos ter a torcida ao nosso lado nos estádios", completou.

PV está emprestado pelo Nova Iguaçu ao Botafogo e recentemente despertou interesse de Internacional e Palmeiras. O time da baixada, curiosamente, é o adversário do Glorioso na semifinal da Taça Rio, neste domingo, às 18h, no Nilton Santos. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0.