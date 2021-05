Guilherme Santos, lateral-esquerdo do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/05/2021 18:37

Rio - Depois de apresentar sintomas e comprometimento nas vias respiratórias, o Botafogo informou que o atleta Guilherme Santos realizou o exame para a Covid-19 e testou negativo para a doença. O lateral-esquerdo treinou normalmente na última sexta-feira.



Além disso, na última quinta-feira, o Botafogo, através do Núcleo de Saúde e Performance, atualizou o quadro dos atletas do clube. Rafael Navarro (lesão na coxa), Gilvan (tendinite) e Ricardinho (trauma no tornozelo) já estão em fase de transição. O Botafogo, inclusive, postou um vídeo de Navarro treinando com bola no fim de abril e informou que ele já estava evoluindo.



A novidade novidade foi o nome de Luiz Otávio. O Botafogo informou que ele está com uma entorse no tornozelo e já está em tratamento. O volante já não havia aparecido nem no banco de reservas para a partida contra o Nova Iguaçu, no último domingo, que terminou empatada sem gols.



CONFIRA A LISTA COMPLETA



Navarro: Lesão na posterior da coxa esquerda, em transição.



Gilvan: tendinite no calcâneo esquerdo, em transição.



Ricardinho: Trauma de tornozelo direito, em transição.



Gatito Fernandez: Regressão do Edema Ósseo no joelho, treino na academia.



Luiz Otávio: entorse no tornozelo, em tratamento.



Kayque: lesão no adutor da coxa direita, em tratamento.