Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 09:30

Rio - Com dificuldades, o Botafogo conseguiu derrotar o Nova Iguaçu por 1 a 0 e avançar para a final da Taça Rio, que neste ano é uma competição que engloba as equipes que figuraram entre o quinto e oitavo lugar na primeira fase do Carioca. Ao abordar a partida, o treinador alvinegro Marcelo Chamusca afirmou que sua equipe teve dificuldades pela maneira como o adversário se comportou.

Publicidade

"A dificuldade em construir as jogadas passa pela postura do adversário, que jogou com bloco baixo e por uma bola. É difícil isso. Tivemos muita posse, talvez tivemos o melhor perde e pressiona hoje. No segundo tempo, eles finalizaram cinco vezes sempre por lateral ou escanteio. É o terceiro jogo que não sofremos gol. O objetivo hoje era vazar o adversário e classificar. O objetivo foi alcançado", afirmou.



Por ter feito uma campanha melhor na primeira fase, o Nova Iguaçu jogava por dois resultados iguais para avançar. Na final, o Glorioso terá pela frente o Vasco. Chamusca também abordou a busca do Botafogo por reforços para a temporada.

Publicidade

"Temos trabalhado com o nosso departamento de futebol, estamos analisando possibilidades. Existe uma questão que é muito inerente ao momento. Estamos entrando na fase final de alguns campeonatos estaduais. Então, dificilmente você vai conseguir trazer jogadores que estão em outras equipes disputando campeonatos. Temos várias tratativas, várias possibilidades, temos mapeado as características que precisamos, principalmente para a Série B", disse.