Rio - O Botafogo passa por uma grande reformulação no elenco e alguns jogadores já não fazem mais parte dos planos da equipe. O sexteto Kevin, Gustavo Cascardo, Barrandeguy, Lecaros, Rhuan e Davi Araújo tiveram férias prolongadas no último mês e não devem voltar a atuar pelo clube, pelo menos é o que pensa o técnico Marcelo Chamusca.

"Esses jogadores que não vêm sendo relacionados não fazem parte do planejamento nem para o Carioca nem para o Brasileiro. Estão em disponibilidade para outros clubes virem e contratarem. Vão seguir o caminho deles em outros clubes", disse Chamusca, após a vitória contra o Nova Iguaçu, antes de complementar:

"Existia cobrança grande por reformulação, está sendo feita em todos os aspectos. Não fazem parte dos nossos projetos, o clube está tentando de todas as formas emprestar e dar sequencia à carreira deles. São bons profissionais, se entregam, mas não estão no planejamento", encerrou o treinador do Alvinegro.