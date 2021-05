Anselmo Ramon tem contrato com a Chapecoense e multa rescisória de cerca de R$ 1 milhão Márcio Cunha/Chapecoense

Publicado 10/05/2021 19:34

Rio - O Botafogo voltou a ter esperança na contratação do atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense. Segundo o site "Torcedores.com", o clube catarinense, que antes estava irredutível, agora já admite rescindir com o atleta para que ele possa se transferir para o Glorioso.

Para liberar Anselmo, a Chape exigia uma compensação financeira, já que sua multa rescisória é de R4 1 milhão. Porém, o jogador se dispôs a abrir mão de salários que tem a receber até o fim do contrato, direitos de imagem que estão em atraso e uma parte de verbas rescisórias para se transferir.



Anselmo Ramon vê com bons olhos a proposta do Botafogo e já acertou bases salariais. O jogador esteve em campo e marcou um gol na derrota por 3 a 1 da Chapecoense para o Figueirense, no último domingo, pelo Catarinense.