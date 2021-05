Durcesio Mello é o presidente do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 11:00 | Atualizado 11/05/2021 11:06

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello negou a possibilidade de dois fundos estrangeiros estarem interessados na "compra do Glorioso". O clube carioca trabalha com a possibilidade de se transformar em S/A, no entanto, segundo o mandatário não existe absolutamente nenhuma negociação.

"Só pode ser brincadeira, né? Pede para esses fundos então entrarem em contato que estou à disposição para encontrar os representantes imediatamente, a qualquer hora e em qualquer lugar. Estamos trabalhando com muita seriedade nisso e esse tipo de noticia, cheio de viés político, só atrapalha", declarou Durcesio em participação no "Boletim do C.E", do portal "FogãoNet".



Em comunicado divulgado no fim do mês passado, o presidente do Botafogo falou sobre como andam as negociações para que o clube se transforme em uma S/A.

"Queremos avançar com a plena certeza de que o projeto defende os interesses do Botafogo e a forma como o clube enxerga o projeto. Esses pontos serão divididos com o Conselho Deliberativo após concluirmos o acordo de investimentos, que precisa ser analisado com mais profundidade", disse.