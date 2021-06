Felipe Surian - Divulgação

Publicado 21/06/2021 12:37

Rio - Para o técnico Felipe Surian, do Sampaio Corrêa, a última vitória, sobre o Confiança, por 3 a 1, valeu mais que apenas os três pontos. A virada no segundo tempo serviu para dar força à equipe e motivar todo elenco para a disputa da Série B.

"Fizemos bons jogos desde o início da competição, mas nem sempre conseguimos reverter as boas atuações em gols. Desta vez, eles saíram e, com a vitória, estamos na parte de cima da tabela. Isso nos dá mais tranquilidade e confiança para continuar com o trabalho, mas não podemos cochilar em partida nenhuma. Se conseguirmos manter uma boa média de gols, a tendência é que vamos permanecer no topo" destacou o treinador.

As duas próximas partidas do Sampaio Corrêa são contra Brusque e Botafogo, adversários diretos na briga pela classificação da segunda divisão. O Brusque é o terceiro colocado, com nove pontos, um a mais que o Botafogo, que está na quarta posição, e que o Sampaio, em sétimo.

"O grupo está ganhando forma e os atletas têm associado bem a proposta de jogo. A competição é longa, mas temos que focar rodada por rodada. Até aqui, o sistema defensivo tem ido muito bem. Se repetirmos no ataque o que aconteceu no último jogo, temos grandes chances de vencer essas partidas e isso vai no ajudar no sonho do acesso à primeira divisão", analisou Felipe Surian.

O próximo desafio do Sampaio Corrêa é na terça-feira (22), contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, às 16h30.