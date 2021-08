Chay - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/08/2021 12:30

Rio - O final feliz envolvendo Chay e o Botafogo está bem próximo. De acordo com informações do "Canal do TF", o Glorioso já se acertou com a Portuguesa e finalizou a compra em definitivo do jogador. A assinatura de contrato do atleta, de 30 anos, com o Glorioso deverá acontecer na próxima quarta-feira.

Chay terá 50% dos seus direitos adquiridos pelo Botafogo. O novo contrato do jogador será até 2024 e vai contar com uma multa rescisória. Após assinar com o Glorioso, o novo vínculo do atleta deverá ser registrado no BID.



O jogador é um dos destaques do Botafogo na temporada. Ele chegou ao clube carioca após ter uma boa participação no Carioca pela Portuguesa. Chay tem oito gols e é o artilheiro do Glorioso na Série B.