13/02/2022

Rio - O ex-diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, encaminhou a lista de reforços do Alvinegro para o investidor americano John Textor. Após receber, o empresário norte-americano considerou que "poderia subir a régua" por novos jogadores. A informação é do portal GE.

Freeland deixou o departamento de futebol profissional e será o responsável pelo desenvolvimento do projeto das categorias de base do Alvinegro. O novo diretor de futebol, André Mazzuco, e o novo gerente de scouting, inteligência e análise, Alessandro Brito, aguardam a definição do novo técnico para intensificar na busca por reforços do Botafogo.

Nas últimas semanas, o Botafogo cogitou as contratações de Rafael Carioca, do Tigres (MEX), Óscar Romero, ex-San Lorenzo, Gabriel Pires, do Benfica e Marcelo Saracchi, ex-RB Leipzig. Por outro lado, a definição do novo treinador deve prolongar as conversas para sacramentar a chegada dos reforços.