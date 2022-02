John Textor chega ao Botafogo no Estadio Nilton Santos. 08 de Janeiro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

John Textor chega ao Botafogo no Estadio Nilton Santos. 08 de Janeiro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor_Silva

Publicado 16/02/2022 08:58

John Textor, novo investidor do Botafogo, rescindiu o contrato com a Volt Sport para fornecimento de material esportivo. A marca ainda não havia sido divulgada de forma oficial pelo clube. A procura de uma nova fornecedora é o motivo, segundo entrevista dada ao canal “Gigante Glorioso”, que foi ao ar na terça-feira (15). A Rebook pode ser a primeira opção para o empresário.



O americano reforçou o objetivo de levar o Botafogo mais longe: “Não queremos escolher uma marca que apenas “combine”, a marca mais importante deve ser a marca Botafogo, não Puma, Nike ou Adidas. Claro que uma grande marca vai te entregar uma grande exposição, uma grande distribuição. Sem ofender a Volt, com certeza essa marca é formada por ótimas pessoas, mas minhas relações são com organizações diferentes, com enfoque global”, afirmou.



Textor ainda revelou uma ligação com a Rebook, visto que um amigo e sócio da Eagle Football, Jamie Selter, adquiriu a marca. Segundo o investidor do Botafogo, por mais que a Rebook não trabalhe atualmente com clubes de futebol, ele afirma que há planos de ela retornar ao ramo: "A Reebok, que foi comprada pela Adidas e que deixou os negócios envolvendo futebol há alguns anos, agora tem o desejo de voltar. Quero falar com Jamie sobre seus planos. Reebok é uma grande empresa, que está sob a gestão de um grande amigo e acho que temos grandes oportunidade. Se vocês acessarem o site da Authentic Brand verão muitas marcas, uma grande loja de distribuição global. Creio que haja potencial potencial aí, podemos trabalhar com eles, uma empresa que não apenas traga marcas que queiram voltar ao futebol, mas que saibam fazer essa distribuição global.", disse.

Contudo, John Textor não descartou outras grandes marcas: "Com certeza vamos conversar com a Reebok, mas também com outras grandes marcas, como Puma, Nike, Adidas, Kappa, que está em boas partes do mundo e já teve contrato com o Botafogo. Queremos ser uma organização global de futebol.", completou.