Joel Carli participou de treino no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/05/2022 13:13 | Atualizado 05/05/2022 13:27

Rio - Um dos líderes do elenco e já recuperado de edema ósseo no tornozelo, o zagueiro argentino Joel Carli ainda terá de esperar mais um pouco para voltar a ser relacionado pelo Botafogo. A equipe comandada por Luís Castro enfrenta problemas no sistema defensivo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado divulgado via assessoria de imprensa do clube, foi descartada a participação do defensor no clássico de domingo (8), contra o Flamengo, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília.

O Botafogo ainda terá o desfalque de Philipe Sampaio, zagueiro pela direita, que teve diagnosticada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito na partida contra o Juventude, no empate em 1 a 1. O camisa 94 deixou o Nilton Santos imobilizado e já realiza tratamento.

Com Kanu ainda treinando com pouca carga após lesão muscular na coxa esquerda, sua presença não está garantida, já que está na segunda fase de transição para estar 100% quanto a sua condição física. William Klaus, que ainda não estreou oficialmente pelo Botafogo, surge como provável dupla de Victor Cuesta para o clássico.clássico.