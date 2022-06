Victor Sa. Ceara x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Arena Castelao. 17 de Abril de 2022, Fortaleza, CE, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

Publicado 15/06/2022 14:06

Rio - A invasão de membros de uma torcida organizada ao Espaço Lonier, CT onde o Botafogo tem treinado, na manhã desta quarta-feira, pode ter consequências para o clube. Assustado com a situação, o atacante Victor Sá cogita deixar o Glorioso.

Entre os jogadores que estavam presentes no momento, Sá foi o que mais sentiu a cobrança. Após o ocorrido, ele entrou em contato com a família e seu agente, dizendo estar com medo e que quer conversar com a diretoria do Botafogo para talvez deixar o clube. Além dele, também presenciaram a invasão Kayque, Del Piage e Diego Gonçalves.

O Botafogo é o primeiro clube profissional de Victor Sá no Brasil. O atacante chegou ao Glorioso contratado junto ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e também acumula passagens por times europeus.