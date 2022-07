John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/07/2022 09:47

Rio - Em fase final das conversas para definir qual marca será a fornecedora de material esportivo na próxima temporada, o Botafogo já chegou a duas finalistas. Segundo o portal "Lance!", uma das empresas é a Reebok, enquanto a outra permanece em sigilo. Internamente, a expectativa é que a negociação termine em até um mês e meio para haver tempo hábil para desenhar os uniformes de 2023.

O acionista majoritário do Botafogo, John Textor nunca escondeu que a Reebok era uma de suas preferidas, no entanto, ele esbarrava no fato da empresa não fornecer mais material esportivo a clubes de futebol. Porém, o empresário americano é amigo e parceiro de negócios de Jamie Salter, CEO da Authentic Brands Group, grupo que controla a marca inglesa. Assim, a Reebok retornaria às quatro linhas justamente com o Botafogo.

Uma das prioridades do empresário é que haja uma capacidade de vendas global. O ponto negativo para a Reebok é não ter amostragem recente do que pode fazer nesse sentido. A segunda marca, não revelada por contrato de confidencialidade, conforme publicado pelo portal "GE", já está mais consolidada no mercado e levaria vantagem nessas questões técnicas.