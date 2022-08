Martín Ojeda - Divulgação / Godoy Cruz

Martín OjedaDivulgação / Godoy Cruz

Publicado 02/08/2022 09:30 | Atualizado 02/08/2022 09:32

Rio - O atacante Martín Ojeda, de 23 anos, só deverá jogar no Botafogo no ano que vem. O jornalista argentino Nahuel Ferreira, da Rádio Punto 1400 e da Rádio AM 1130, afirmou que o Godoy Cruz deseja manter o jogador no elenco até o fim da temporada para que ele ajude o clube na luta contra o rebaixamento no Campeonato Argentino.

De acordo com ele, a última proposta do Botafogo por Ojeda foi de 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) por 80% dos direitos econômicos do meia-atacante e mais 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões) se ele bater metas previstas no contrato. Embora os valores tenham agradado o Godoy Cruz, o clube argentino não respondeu o Alvinegro.

Embora Ojeda e seu estafe desejarem a transferência imediata para o Botafogo, Martín Ojeda, de 23 anos, foi profissional, segue atuando e não pressionou a diretoria do Godoy Cruz para sair. Nesta temporada, o atacante tem 10 gols e 10 assistências em 27 jogos.