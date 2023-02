Lucas Fernandes, meio-campista, é um dos destaques do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2023 14:29

Rio - Lucas Fernandes está perto de voltar ao time do Botafogo. De acordo com o site "GE", o meia participou normalmente do treino com o restante do elenco nesta terça-feira e tem chances de fazer sua estreia na temporada na partida contra o Bangu, no próximo sábado, no Luso-Brasileiro.

Após terminar 2022 em alta, Lucas Fernandes vivia a expectativa de brigar por uma vaga no time titular do Botafogo. No entanto, o meia teve uma lesão muscular no início do ano que ainda não o permitiu estar em campo em 2023.

Além de Lucas, o Botafogo tem outros atletas que ainda não conseguiram entrar em campo nesta temporada por conta de lesões. São os casos de Gatito Fernández, Joel Carli, Kayque e Eduardo.