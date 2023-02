Leonel Di Plácido está na mira do Botafogo - Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Leonel Di Plácido está na mira do BotafogoChris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Publicado 20/02/2023 15:25

Rio - Leonel Di Plácido está cada vez mais perto de se tornar o quarto reforço do Botafogo para a temporada 2023. O lateral-direito tem acordo encaminhado com o Alvinegro e, por causa disso, ficou de fora da última partida do Lanús, pelo Campeonato Argentino.

Ele nem sequer ficou no banco na vitória do Lanús por 3 a 0 sobre o Rosário Central, no último sábado. Ele acompanhou a partida nas arquibancadas do Estádio La Fortaleza.



A medida é uma forma de precaver qualquer problema físico que pudesse atrapalhar a negociação. Di Plácido é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para passar por exames médicos e assinar contrato com o Botafogo. Ele será emprestado até o fim de 2023 com opção de compra.

Leonel Di Plácido tem 29 anos e está no Lanús desde 2017. O argentino iniciou a carreira no All Boys e também teve passagem pelo Atlético Tucumán. O jogador se notabiliza pela força física e velocidade.

Antes de acertar com Di Plácido, Botafogo formalizou proposta para outros laterais do exterior. O clube tentou contratar nomes como Giovanni González, do Mallorca, e Michael Murillo, do Anderlecht, mas as negociações não avançaram.