Publicado 30/04/2024 09:45

Rio - Contratado pelo Botafogo em 2024, o atacante Jefferson Savarino, de 27 anos, vem sendo um dos destaques da equipe na atual temporada. Mesmo com apenas 17 jogos, o venezuelano vem alcançando números importantes e se aproximando das melhores marcas da sua carreira. Ele já tem pelo Alvinegro a metade das participações diretas em gols que teve na sua última temporada completa no Brasil.

No total são cinco gols e três assistências. Pelo Atlético-MG, Savarino disputou duas temporadas inteiras, na última, em 2021, quando foi campeão do Mineiro, do Brasileiro e da Copa do Brasil, o venezuelano atuou em 40 partidas com sete gols e nove assistências.

O melhor ano de Savarino na carreira foi em 2016, quando defendendo o Zulia, da Venezuela, marcou 19 gols em 50 partidas. Pelo Galo, sua melhor temporada foi em 2020. Ele atuou em 43 partidas, fez 10 gols e deu oito assistências.

Savarino foi a terceira maior operação da história do Botafogo, atrás somente de Luiz Henrique e Patrick de Paula. O Alvinegro desembolsou algo em torno de 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 13,1 milhões) para tirá-lo do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O atacante assinou contrato até o fim de 2026.