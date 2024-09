Nilton Santos deverá ter um grande número de associados no duelo com o São Paulo, nesta quarta (18) - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/09/2024 15:32

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta quarta (18) que atingiu a meta de 70 mil sócios no programa 'Camisa 7', um recorde na história do clube. A marca era um pedido de John Textor, que convocou os torcedores botafoguenses para se associarem , e foi batida logo no dia do duelo com o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

"Reformulamos o Camisa 7 para ser a principal estratégia de aproximação com o torcedor. Colher os frutos desta transformação é algo que nos indica um futuro glorioso", disse o CEO da SAF, Thairo Arruda.

Para o duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, todos os ingressos já estão esgotados, sendo grande parte adquirido por sócios do clube. A torcida do Botafogo, inclusive, promete fazer mais uma grande festa no estádio nesta edição da Libertadores, com um novo mosaico dupla face sendo preparado para receber o time na entrada no campo.