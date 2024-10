Jeffinho tem contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/10/2024 11:06

Rio - Próximo de retornar aos gramados , Jeffinho poderá incorporar ainda mais o leque de opções que Artur Jorge terá para o seu ataque nesta reta final de temporada. O jogador está fora de ação há quase cinco meses, quando lesionou a coxa direita, em maio, e aproveitou o período de recuperação para corrigir um problema no menisco.

A princípio, o retorno do jovem atacante de 24 anos terá que buscar seu espaço na equipe, já que atualmente ele conta com forte concorrência no setor. À disposição, Artur Jorge tem: Igor Jesus, Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino, Tiquinho Soares, Júnior Santos, Matheus Martins, além de Óscar Romero e Eduardo.



Os quatro primeiros vivem grande fase e formam um quarteto ofensivo muito forte. Os demais são opções no banco de reservas e não deixam o nível da equipe cair quando são acionados.

Jeffinho retornou ao Botafogo nesta temporada, vindo de empréstimo junto ao Lyon, da França, até o final do ano. Em 2024, ele fez cinco gols e deu duas assistências em 18 jogos disputados