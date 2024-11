Da base titular em 2023, apenas um jogador seguiu no 11 considerado ideal pelo técnico Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2024 09:00

Rio - Passado o trauma de 2023, o Botafogo deu a volta por cima e disputará pela primeira vez em sua história uma final de Libertadores, contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, no sábado (30). Para chegar com força no Monumental de Núñez, a SAF comandada por John Textor apostou em uma reformulação no elenco, com chegadas de grandes jogadores e saídas relevantes.



Da base titular no último ano, apenas um jogador seguiu no 11 considerado ideal pelo técnico Artur Jorge: o volante Marlon Freitas, que formou dupla com Tchê Tchê em 2023 e com Gregore na atual temporada do Alvinegro. Assim como no meio-campo, todos os outros setores apresentam peças que perderam espaço.



No gol, John chegou para o lugar de Lucas Perri e, com isso, Gatito Fernández foi para mais um ano como opção no banco de reservas. O goleiro foi um dos destaques na temporada brilhando no mata-mata contra o São Paulo, nas quartas de final, defendendo pênalti de Rodrigo Nestor.



A linha de defesa teve mudança completa na lateral direita, com chegadas de Damián Suárez - que deixou o clube no meio do ano rumo ao Peñarol - e Vitinho, além da manutenção de Mateo Ponte. Por outro lado, Hugo e Marçal tiveram menos oportunidades e viram Cuiabano e Alex Telles despontarem. Na zaga, o angolano Bastos, que foi reserva no segundo semestre de 2023, cresceu como um dos líderes do elenco e teve a companhia do argentino Alexander Barboza para uma dupla de sucesso.

Alex Telles foi uma das grandes contratações do Botafogo na segunda janela de transferências Vítor Silva / Botafogo



Um dos destaques em 2023 no meio-campo, Eduardo sofreu com problemas físicos e não conseguiu repetir o nível de atuação. Como grande nome para a faixa do gramado, John Textor foi atrás e contratou Thiago Almada, promessa argentina e que foi fundamental na reta final. Um dos destaques em 2023 no meio-campo, Eduardo sofreu com problemas físicos e não conseguiu repetir o nível de atuação. Como grande nome para a faixa do gramado, John Textor foi atrás e contratou Thiago Almada, promessa argentina e que foi fundamental na reta final.

Trio de peso

Os três homens de frente também foram alterados. O time que se classificou para a competição continental tinha Júnior Santos - artilheiro da edição de 2024, mas reserva posteriormente -, Victor Sá e Tiquinho Soares.



Para aumentar o nível, que já era alto, o Botafogo contratou Luiz Henrique e Savarino no início do ano, e deu tiro certeiro na janela de transferências do segundo semestre com a chegada de Igor Jesus. Os três são os grandes nomes do Glorioso em 2024, formando um ataque veloz, potente, agressivo e de muita qualidade.



Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino são destaques do Botafogo Vítor Silva / Botafogo

Coadjuvantes aparecem

Mas não foi apenas com seu time titular que o Botafogo brilhou e foi avançando na competição. Jogadores de pouco destaque, como Jeffinho e Matheus Martins, tiveram momentos marcantes na edição do torneio com lances inesquecíveis



Saiu dos pés de Jeffinho, contra o Universitario, do Peru, em Lima, o gol que classificou o Botafogo para as oitavas de final da Libertadores. O atacante, depois disso, sofreu grave lesão e só retornou aos gramados em novembro, para a final.



Já Matheus Martins viveu dois momentos importantes no mata-mata. O atacante participou dos dois gols no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, fora de casa, no jogo de volta das oitavas de final, e anotou o pênalti decisivo contra o São Paulo nas quartas. Contratado na segunda janela de transferências, o atacante, sempre que acionado, mostrou bom serviço.



Um elenco montado na medida certa, com experiência em todos os setores e mesclando com juventude e grande potencial de peças mais novas. A virada de chave para um novo plantel após os traumas de 2023 vai dando certo, e o Glorioso parte em busca da conquista da América.