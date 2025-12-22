Neste ano, Marçal fez cinco gols em 19 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Rio - Marçal atualizou a situação da renovação de contrato com o Botafogo . O lateral-esquerdo foi peça importante para o Glorioso durante a temporada e acumulou boas atuações mesmo improvisado como zagueiro. Agora, está próximo de ampliar o vínculo com o Alvinegro.

"Falta só um detalhezinho, mas é 'galho fraco'. O Botafogo já me enviou o contrato, estamos ajustando uma coisa ou outra. Em breve, devem anunciar", comentou o defensor, que marcou presença em um jogo festivo nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro.

Um dos líderes do elenco, o camisa 21 assumiu a titularidade no meio de zaga diante das lesões dos companheiros e cumpriu seu papel. Ao todo, fez cinco gols em 19 jogos, 12 como titular. Assim, deve estender o contrato até dezembro de 2026.