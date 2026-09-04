Marçal em ação pelo Botafogo diante do Flamengo, pelo Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo
Marçal deve seguir entre os titulares no Botafogo contra o Palmeiras
Lateral-esquerdo já havia aparecido na escalação na derrota para o Flamengo, mas como zagueiro; Alex Telles e Paulinho estão fora
Marçal deve seguir entre os titulares no Botafogo contra o Palmeiras
Lateral-esquerdo já havia aparecido na escalação na derrota para o Flamengo, mas como zagueiro; Alex Telles e Paulinho estão fora
Após protesto, organizadas do Botafogo mudam de setor no estádio
Torcidas decidem ficar na Leste Inferior; Fúria Jovem retornará contra o Palmeiras, enquanto TJB voltará diante do Bragantino
Ex-técnico do Botafogo elogia Arthur Chaves: 'Atleta de alto nível'
Eduardo Barroca foi responsável por lançar o zagueiro no Avaí, em 2022, e destacou as qualidades técnicas e a seriedade do jogador
Lesionado, Alex Telles desfalcará o Botafogo no duelo com o Palmeiras
Defensor se machucou no clássico com o Flamengo, passou por exame de imagem e teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda
Sem Cebolinha, Botafogo volta à estaca zero na busca por atacante
Glorioso teve proposta recusada pelo jogador do Flamengo; departamento de scout mapeia outros nomes para reforçar o setor
Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, recusa oferta do Botafogo
Jogador entende que é o momento de deixar o Rio de Janeiro; ele pediu ao estafe para agradecer ao Glorioso, que está em busca de ponta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.