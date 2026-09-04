Marçal em ação pelo Botafogo diante do Flamengo, pelo Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Técnico do Botafogo, Rodrigo Bellão tende a manter Marçal entre os titulares para encarar o Palmeiras, no domingo (6). O lateral-esquerdo já havia aparecido na escalação principal na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, mas atuou como zagueiro.
Agora, ele deve voltar à posição de ofício. Isso porque Alex Telles e Paulinho, outros jogadores que compõem o setor, se recuperam de lesões musculares na coxa esquerda.
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Sendo assim, um provável time tem: Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi e Marçal; Huguinho, Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.
O Glorioso enfrentará o Palmeiras às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa vencer para não se aproximar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 30 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Vasco, que tem 25.