Rodrigo Bellão ainda não venceu com Botafogo no Campeonato BrasileiroVitor Silva / Botafogo
Após demitir Franclim Carvalho, o Botafogo deu voto de confiança a Rodrigo Bellão. Porém, a falta de resultados e a proximidade com a zona de rebaixamento ligaram um alerta. A equipe não vence no Campeonato Brasileiro há seis jogos. A última vitória foi contra o Cruzeiro, em julho, ainda sob o comando do antigo técnico.
Em 14º lugar, com 32 pontos, o Botafogo tem apenas quatro pontos a mais do que o Vasco, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ainda tem um clássico contra o próprio Glorioso, no dia 7 de outubro, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. Antes, o Alvinegro enfrenta o Grêmio em casa, além do Mirassol fora de casa.
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Aos 43 minutos da primeira etapa, a situação da partida mudou. O VAR viu uma agressão questionável de Wallace Yan, ao trombar em velocidade com Ferraresi, e recomendou a revisão do lance. O árbitro resolveu dar o cartão vermelho ao jovem ex-Flamengo, que deixou o campo aos prantos.
Com um a mais na partida, no segundo tempo, a equipe voltou criando melhores oportunidades até que o lateral Vitinho empatou o jogo para o Glorioso, aos 10 minutos. Apesar de ambos os times terem tido oportunidades claras de sair com a vitória, a partida terminou 1 a 1.
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