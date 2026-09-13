Rodrigo Bellão ainda não venceu com Botafogo no Campeonato Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão ainda não venceu com Botafogo no Campeonato BrasileiroVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/09/2026 12:32





Após demitir Franclim Carvalho, o Botafogo deu voto de confiança a Rodrigo Bellão. Porém, a falta de resultados e a proximidade com a zona de rebaixamento ligaram um alerta. A equipe não vence no Campeonato Brasileiro há seis jogos. A última vitória foi contra o Cruzeiro, em julho, ainda sob o comando do antigo técnico. Em meio a mais um jogo sem vencer sob o comando do técnico interino Rodrigo Bellão, a diretoria do Botafogo resolveu acelerar a busca por um treinador após o empate por 1 a 1 contra o Bragantino, no último sábado (12). A tendência é que o Glorioso defina um alvo já neste domingo (13) para iniciar as negociações. A informação é do "Canal do Medeiros".Após demitir Franclim Carvalho, o Botafogo deu voto de confiança a Rodrigo Bellão. Porém, a falta de resultados e a proximidade com a zona de rebaixamento ligaram um alerta. A equipe não vence no Campeonato Brasileiro há seis jogos. A última vitória foi contra o Cruzeiro, em julho, ainda sob o comando do antigo técnico.





Em 14º lugar, com 32 pontos, o Botafogo tem apenas quatro pontos a mais do que o Vasco, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ainda tem um clássico contra o próprio Glorioso, no dia 7 de outubro, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. Antes, o Alvinegro enfrenta o Grêmio em casa, além do Mirassol fora de casa. Leia mais: Vitinho admite que Botafogo está devendo: 'Pode fazer melhor' Em 14º lugar, com 32 pontos, o Botafogo tem apenas quatro pontos a mais do que o Vasco, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ainda tem um clássico contra o próprio Glorioso, no dia 7 de outubro, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. Antes, o Alvinegro enfrenta o Grêmio em casa, além do Mirassol fora de casa.

Relembre como foi a atuação do Botafogo contra o Bragantino

No primeiro tempo, o Bragantino dominou o jogo. Aos 30 minutos, a equipe de Bragança Paulista abriu o placar com gol contra de Lucas Monzon. Apesar de criar grandes oportunidades, o Bragantino não conseguiu convertê-las em gol.



Aos 43 minutos da primeira etapa, a situação da partida mudou. O VAR viu uma agressão questionável de Wallace Yan, ao trombar em velocidade com Ferraresi, e recomendou a revisão do lance. O árbitro resolveu dar o cartão vermelho ao jovem ex-Flamengo, que deixou o campo aos prantos.



Com um a mais na partida, no segundo tempo, a equipe voltou criando melhores oportunidades até que o lateral Vitinho empatou o jogo para o Glorioso, aos 10 minutos. Apesar de ambos os times terem tido oportunidades claras de sair com a vitória, a partida terminou 1 a 1.

Qual o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo na próxima quarta-feira (16), contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.