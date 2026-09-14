Tiquinho Soares valorizou a reestreia pelo Botafogo no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (12), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante não escondeu a felicidade por voltar a jogar pelo Glorioso, mas mostrou ter ficado insatisfeito com o resultado, ruim para as pretensões do time na competição nacional.
“Feliz por vestir essa camisa novamente. Não foi o resultado que queríamos. Agora é continuar trabalhando, na certeza de que dias melhores virão. Vamos juntos”, escreveu o jogador, nas redes sociais.
Recém-contratado, o centroavante foi acionado por Rodrigo Bellão durante o segundo tempo para entrar na vaga de Júnior Santos. Ao todo, atuou por 16 minutos e não apareceu muito - foram apenas sete ações com a bola, segundo dados do ‘Sofascore’.
Tiquinho Soares participou das conquistas históricas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. No entanto, perdeu espaço e foi negociado com o Santos no ano seguinte. Por lá, sofreu para se firmar e acabou emprestado ao Mirassol, onde também não teve sucesso.
Agora, retornou ao Glorioso para tentar recuperar o bom futebol, em uma transferência sem custos. Ele firmou vínculo até dezembro de 2026.
Agenda
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Grêmio, em confronto direto na parte de baixo da tabela. A bola vai rolar na quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Glorioso precisa vencer para não entrar de vez na briga contra o rebaixamento. Neste momento, é o 14ª colocado, com 32 pontos. Já o Tricolor Gaúcho é o primeiro fora da zona da degola, na 16ª posição, com 28. Quem está em 17º lugar é o Vasco, que também tem 28.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.