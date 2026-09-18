O Botafogo contará com um retorno de peso para encarar o Mirassol, neste sábado (19). Ferraresi, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, no Nilton Santos, na última quarta-feira (16), em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, estará à disposição para o duelo.
A tendência é que o venezuelano volte ao time titular para formar dupla com Lucas Monzón ou Arthur Chaves. Justino também briga por espaço no setor.
Ferraresi chegou ao Glorioso em março, por empréstimo do São Paulo. Ele logo se adaptou, virou peça importante no sistema defensivo e foi adquirido em definitivo em agosto. Ao todo, já entrou em campo 26 vezes pelo Alvinegro nesta temporada.
Além de Ferraresi, Kadir retorna de suspensão e estará livre para atuar. O Botafogo ainda vive a expectativa de contar com Cristian Medina, que se recupera de um problema na região intercostal. Matheus Martins, que teve transferência frustrada ao Dínamo de Moscou (RUS), também tem chance de aparecer na lista de jogadores relacionados para o confronto.
Recém-contratado, Tite deve fazer sua primeira partida à frente do Glorioso. O técnico aguarda somente a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para aparecer na beira do campo e comandar o elenco durante os 90 minutos. O treinador foi apresentado na última quinta-feira (17) e já dirigiu as primeiras atividades no CT Lonier.
Com a vitória sobre o Grêmio, o Alvinegro chegou a 35 pontos, subiu para a 11ª posição e respirou na briga contra o rebaixamento. O jogo contra o Mirassol acontecerá às 17h (de Brasília), no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão Caipira é o 15º colocado, com 29.
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