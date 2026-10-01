Kaio Pantaleão se recupera de lesão multiligamentar e já treina com o grupo de forma controlada - Vítor Silva / Botafogo

Kaio Pantaleão se recupera de lesão multiligamentar e já treina com o grupo de forma controladaVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/10/2026 12:54

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O defensor se machucou na reta final da vitória do Glorioso por 2 a 1 sobre o Bahia, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, sofreu um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.



Neste momento, Kaio Pantaleão está em transição para retomar de vez as atividades com o elenco. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada. O defensor se machucou na reta final da vitória do Glorioso por 2 a 1 sobre o Bahia, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, sofreu um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.Neste momento, Kaio Pantaleão está em transição para retomar de vez as atividades com o elenco. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada.

A trajetória de Kaio Pantaleão no Botafogo

Kaio Pantaleão chegou ao Botafogo em meados do ano passado, comprado ao Krasnodar, da Rússia. Ele rapidamente se adaptou, ganhou espaço na escalação principal e caiu nas graças da torcida. Antes de se lesionar, disputou 15 jogos, sendo 14 entre os titulares.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo voltará a campo no clássico com o Vasco, dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para tentar se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Neste momento, é o 12º colocado, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada

. Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada

. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada