O defensor se machucou na reta final da vitória do Glorioso por 2 a 1 sobre o Bahia, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, sofreu um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.
Neste momento, Kaio Pantaleão está em transição para retomar de vez as atividades com o elenco. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada.
Kaio Pantaleão chegou ao Botafogo em meados do ano passado, comprado ao Krasnodar, da Rússia. Ele rapidamente se adaptou, ganhou espaço na escalação principal e caiu nas graças da torcida. Antes de se lesionar, disputou 15 jogos, sendo 14 entre os titulares.
O Botafogo voltará a campo no clássico com o Vasco, dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para tentar se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Neste momento, é o 12º colocado, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.
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