Kaio Pantaleão se recupera de lesão multiligamentar e já treina com o grupo de forma controladaVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
O Botafogo espera contar com o retorno de Kaio Pantaleão ainda em outubro. O zagueiro está fora de ação há exatamente um ano, em recuperação de uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Ele precisou passar por cirurgia e a previsão do departamento médico era de que voltasse justamente ao longo deste mês.
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O defensor se machucou na reta final da vitória do Glorioso por 2 a 1 sobre o Bahia, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, sofreu um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.

Neste momento, Kaio Pantaleão está em transição para retomar de vez as atividades com o elenco. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada.
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A trajetória de Kaio Pantaleão no Botafogo

Kaio Pantaleão chegou ao Botafogo em meados do ano passado, comprado ao Krasnodar, da Rússia. Ele rapidamente se adaptou, ganhou espaço na escalação principal e caiu nas graças da torcida. Antes de se lesionar, disputou 15 jogos, sendo 14 entre os titulares.
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Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo voltará a campo no clássico com o Vasco, dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para tentar se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Neste momento, é o 12º colocado, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada
. Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada
. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada