Tiquinho não escondeu a felicidade por fazer o gol da vitória doBotafogopor 1 a 0 sobre a Chapecoense, neste sábado (17), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou de cabeça depois de cruzamento de Matheus Martins, no começo da etapa inicial.
“Passa um filme na minha cabeça, de tudo que vivi e passei aqui. Tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Estou muito feliz pelo gol, por voltar a marcar com essa camisa. Era o que eu mais queria. Feliz também pelos três pontos. Estávamos precisando. Sinceramente, estou feliz demais”, declarou o jogador, em entrevista após o confronto.
O centroavante, que já havia vestido o uniforme alvinegro entre 2022 e 2024, voltou ao clube na última janela de transferências, sem custos. Desde então, ainda não havia balançado a rede. Agora, ganhou oportunidade entre os titulares e aproveitou da melhor maneira possível.
O Glorioso teve o domínio do duelo praticamente do começo ao fim. Depois de abrir o placar logo aos sete minutos, porém, não conseguiu aproveitar as inúmeras chances criadas para ampliar a vantagem. Do outro lado, a Chapecoense nem sequer assustou. Anderson foi o destaque, uma vez que fez ótimas defesas durante os 90 minutos, sendo duas milagrosas.
Situação no Campeonato Brasileiro
Com o resultado, o Botafogo respirou mais aliviado e se afastou da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Internacional, que é quem abre a zona da degola, com 32. A bola vai rolar no sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada . Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada . Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada . Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada . Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada . Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada . Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada
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