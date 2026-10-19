Mateo Peralta em campo pelo DanubioDivulgação / Danubio
Botafogo venceu concorrência de três clubes da Série A por uruguaio
Jogador, de 20 anos, deverá chegar ao Alvinegro no ano que vem; na atual temporada, ele entrou em campo em 33 jogos e anotou sete gols
Botafogo venceu concorrência de três clubes da Série A por uruguaio
Jogador, de 20 anos, deverá chegar ao Alvinegro no ano que vem; na atual temporada, ele entrou em campo em 33 jogos e anotou sete gols
Alex Telles prevê melhora de Ziyech no Botafogo: ‘Feliz e evoluindo'
Jogador, de 33 anos, assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2028; até o momento, entrou em campo em apenas quatro jogos
Igor Jesus rejeita jogar no Flamengo: 'Meu coração é Fogão'
Atacante, de 25 anos, defendeu o Alvinegro por um ano, conquistando um Brasileiro e uma Libertadores; atleta atua no futebol inglês
Matheus Martins reconquista espaço no Botafogo após venda frustrada
Atacante aproveitou oportunidades entre os titulares desde que Tite assumiu o comando do Glorioso, há pouco mais de um mês
Tiquinho Soares encerra jejum de gols dos centroavantes do Botafogo
Centroavante foi decisivo para a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, neste último sábado (17), no Nilton Santos, pelo Brasileirão
Alex Telles comemora vitória e vê ‘evolução notória’ no Botafogo
Lateral-esquerdo valorizou o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, que deu maior tranquilidade ao Glorioso no Campeonato Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.