Mateo Peralta tem 20 anos - Divulgação / Danubio

Mateo Peralta tem 20 anosDivulgação / Danubio

Publicado 22/10/2026 11:22 | Atualizado 22/10/2026 11:24

Botafogo avançou nos últimos dias para fechar um pré-contrato com o jovem uruguaio Mateo Peralta, de 20 anos. O atleta, que joga pelo Danubio e pode se tornar o primeiro reforço do Alvinegro para 2027, é visto como uma das principais promessas do futebol sul-americano.

Peralta atua como um meia armador e veste a camisa 10 no seu atual clube, com a qual tem contrato até março do ano que vem. Ele acumula passagens pela seleção uruguaia das categorias de base, inclusive defendendo a equipe no Sul-Americano Sub-20 de 2025, competição que o Brasil se sagrou campeão.

O atleta teve uma passagem pela base do Nacional, um dos gigantes do país, antes de se transferir para o Danubio, que o revelou no início de 2024. Desde então, ele acumula 10 gols e quatro assistências em 95 partidas pela equipe.

Peralta é visto como um meia com boa visão de jogo e qualidade no passe, capaz de quebrar linhas defensivas adversárias. Além da função de um camisa 10 clássico, ele também pode ser um meia um pouco mais recuado, que conecte a defesa e o ataque, em uma função semelhante à de Danilo. A imprensa uruguaia destaca que ele precisa evoluir no aspecto físico, mas ainda assim, é muito promissor.

O jogador é um dos destaques do Danubio, que tem feito uma campanha mediana no Campeonato Uruguaio, com seis vitórias, três empates e seis derrotas em 15 jogos. Ele tem alternado entre começar as partidas de titular para ser substituído nos minutos finais e ser uma opção do banco de reservas.

Recentemente, o presidente do Danubio, Tabaré Fierro, admitiu a possibilidade de perder o atleta para o Botafogo.

"Recebemos uma proposta no meio do ano, mas ela exigia que ele saísse imediatamente. A diretoria decidiu priorizar o aspecto esportivo, já que é um jogador que consideramos muito importante. Estamos trabalhando num acordo, uma possibilidade que lhe permita garantir seu futuro, que permita ir em janeiro", disse o dirigente em entrevista ao programa local "El Espectador".

Peralta conheceu ídolo em jogo no Brasil

Peralta já teve a experiência de enfrentar um time brasileiro: o Athletico-PR, na Copa Sul-Americana 2024. Na ocasião, os uruguaios venceram por 2 a 1 na Arena da Baixada. O jovem destacou a importância do confronto, pois ele enfrentou o meia Fernandinho, um dos seus ídolos no futebol.

"Tive que marcar o Fernandinho, e ele também me marcou. Foi incrível, porque eu jogava com ele no PlayStation. Gosto muito da maneira como ele joga e de seus movimentos. Estou sempre observando-o, e tê-lo ao meu lado em campo foi um sonho", disse.

Na partida, o Athletico-PR teve bem mais a posse de bola, e Peralta destacou a função tática que exerceu no jogo. Antes do duelo, o treinador segurou sua cabeça e disse: "'Jogue como você sabe, como jogava no bairro, e mostre do que é capaz. Não invente demais'. Entrei com muita confiança depois disso. Minha função era fechar os espaços entre as linhas, mais do que participar com a bola", disse, ressaltando como tem a capacidade de fazer um papel mais defensivo.