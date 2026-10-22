Montoro em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
“Seria lindo. Estou trabalhando para isso. Seria um sonho vestir a camisa da seleção e que te vejam, que reconheçam o seu trabalho. Estou tranquilo. Vai ser quando tiver que ser, não tem problema. Mas, sim, gostaria muito”, disse o garoto, em entrevista à ‘Fox Sports’.
Ele, inclusive, revelou que já foi sondado para defender a Itália: “Para um argentino, é muito difícil dizer sim a outro país. O melhor jogador da história, Messi, é argentino. Você vê os jogos dele, vê os jogos da seleção, tudo o que fazem. Te inspira, não tem como escolher outra seleção”.
“Houve uma consulta (da Itália). Eles falaram com meus representantes, mas não, a resposta sempre foi não. Estou disposto a esperar o chamado da seleção (argentina)”, afirmou.
A trajetória de Montoro no Botafogo
Desde então, cresceu de produção, conquistou seu espaço e tornou-se peça-chave no Glorioso. Em 2026, acumula três gols e seis assistências em 43 jogos. A sua contribuição, porém, vai além dos números, já que colabora diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.
Foco no Campeonato Brasileiro
Os jogos que restam ao Botafogo
. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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