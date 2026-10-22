Montoro em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Montoro em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/10/2026 12:36

Um dos principais jogadores do Botafogo , Montoro destacou o sonho de representar a Argentina. O meia-atacante de 19 anos já foi convocado para as seleções de base, mas nunca para a principal. Apesar do desejo de vestir a camisa albiceleste, o jovem garantiu que não há pressa.

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“Seria lindo. Estou trabalhando para isso. Seria um sonho vestir a camisa da seleção e que te vejam, que reconheçam o seu trabalho. Estou tranquilo. Vai ser quando tiver que ser, não tem problema. Mas, sim, gostaria muito”, disse o garoto, em entrevista à ‘Fox Sports’.



Ele, inclusive, revelou que já foi sondado para defender a Itália: “Para um argentino, é muito difícil dizer sim a outro país. O melhor jogador da história, Messi, é argentino. Você vê os jogos dele, vê os jogos da seleção, tudo o que fazem. Te inspira, não tem como escolher outra seleção”.



“Houve uma consulta (da Itália). Eles falaram com meus representantes, mas não, a resposta sempre foi não. Estou disposto a esperar o chamado da seleção (argentina)”, afirmou. “Seria lindo. Estou trabalhando para isso. Seria um sonho vestir a camisa da seleção e que te vejam, que reconheçam o seu trabalho. Estou tranquilo. Vai ser quando tiver que ser, não tem problema. Mas, sim, gostaria muito”, disse o garoto, em entrevista à ‘Fox Sports’.Ele, inclusive, revelou que já foi sondado para defender a Itália: “Para um argentino, é muito difícil dizer sim a outro país. O melhor jogador da história, Messi, é argentino. Você vê os jogos dele, vê os jogos da seleção, tudo o que fazem. Te inspira, não tem como escolher outra seleção”.“Houve uma consulta (da Itália). Eles falaram com meus representantes, mas não, a resposta sempre foi não. Estou disposto a esperar o chamado da seleção (argentina)”, afirmou.

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A trajetória de Montoro no Botafogo

Montoro chegou ao Botafogo em meados do ano passado, comprado ao Vélez Sarsfield (ARG), pouco antes do início do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O meia-atacante estreou na histórica vitória por 1 a 0 sobre o PSG, na fase de grupos do torneio internacional.



Desde então, cresceu de produção, conquistou seu espaço e tornou-se peça-chave no Glorioso. Em 2026, acumula três gols e seis assistências em 43 jogos. A sua contribuição, porém, vai além dos números, já que colabora diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.

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Foco no Campeonato Brasileiro

Com Montoro, o Botafogo está de olho na reta final do Campeonato Brasileiro. O Glorioso luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 39 pontos, na 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Internacional, que é quem abre a zona da degola, com 32. A bola vai rolar no sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada.

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Os jogos que restam ao Botafogo

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro