Matheus Martins comemora a boa fase sob o comando de Tite - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Martins comemora a boa fase sob o comando de TiteVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/10/2026 17:10

"Eu estou muito feliz. Muito feliz de estar trabalhando com o Tite, que é um treinador de Seleção Brasileira. Dispensa comentários", afirmou o jovem de 23 anos, valorizando o currículo do técnico do Brasil na Copa do Mundo de 2018.

Além disso, o ponta aproveitou para destacar a mudança de posição que Tite promoveu desde sua chegada. No entendimento de Matheus, ele está sendo escalado da forma que se sente mais confortável em campo, pela ponta-esquerda, mudança que contribuiu muito para a subida de rendimento.

"Ele tem me dado muita confiança, me colocado na posição correta, onde eu sempre joguei, na esquerda. Me deixando livre para jogar. Então, creio que nesses três jogos que venho jogando com ele tenho aproveitado bem as oportunidades", analisou.

Ao longo de três anos no Alvinegro, o jogador atuou como ponta-direita, centroavante e até mesmo meio-campista, apesar de estas não serem posições que o deixavam confortável em campo para produzir o seu melhor.

Outro fator que foi muito valorizado por Martins foi a questão psicológica do elenco. Ele explicou que Tite levantou o astral do vestiário, visando extrair ao máximo o potencial dos jogadores.

"Ele tem dado confiança para todo mundo, para o elenco todo. Tem me deixado à vontade, falando para eu ir para cima. Não baixar a cabeça em nenhum ao momento. Ele passa confiança, consegue gerir muito bem o grupo. E eu acho que esse é o ponto forte dele", disse, afirmando ainda que este seria o ponto principal dos trabalhos do experiente treinador.

Por fim, o ponta valorizou a sequência que tem recebido desde a chegada do novo comandante, que até o momento o escalou como titular em todos as partidas que esteve disponível.

"Ele tem me dado sequência. E isso é importante também, para ganhar confiança. Eu acho que ele tem extraído o melhor de mim, que é o um contra um, a velocidade. Que é o que eu tenho de melhor. Então, acho que isso vai cada vez aparecer mais", finalizou, acreditando que seu futebol só irá melhorar, diante do trabalho do técnico.

Próximo jogo

O Botafogo volta a campo neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será válido pela 32ª rodada, e ocorrerá no Beira Rio. Matheus Martins deve estar escalado entre os titulares novamente.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo