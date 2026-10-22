Lucas Monzón treinando no CT Lonier após retorno de lesão na panturrilhaVítor Silva/Botafogo
Botafogo pode ter retorno de zagueiro em partida contra o Inter
Defensor se tornou baixa pouco antes do jogo contra o Coritiba, após sentir a panturrilha durante um treino no CT Lonier
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