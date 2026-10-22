Lucas Monzón treinando no CT Lonier após retorno de lesão na panturrilha - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Monzón treinando no CT Lonier após retorno de lesão na panturrilhaVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/10/2026 23:27 | Atualizado 22/10/2026 23:27

O zagueiro uruguaio Lucas Monzón voltou a participar dos treinos do Botafogo , nesta quinta-feira (22), e pode voltar a ser relacionado para a partida contra o Internacional. A partida será válida pela 32ª rodada, e ocorrerá no Beira Rio.

Desde que se tornou desfalque, Marçal tem feito a dupla defensiva junto do Ferraresi, por conta da ausência de Arthur Chaves, que também está fora dos relacionados. Ele acabou lesionando a bacia e o abdomên no clássico com o Vasco que terminou 2 a 1 para o Cruz-Maltino. Mesmo com a contusão, ele seguiu em campo durante os 90 minutos pois as substituições já haviam acabado, o que pode ter agravado o caso.

A volta de Monzón seria essencial, dada a importância que o duelo contra o Internacional terá. O Botafogo atualmente tem 39 pontos e ocupa o 11° lugar na tabela, ou seja, uma vitória pode levar o Glorioso a empatar em pontuação com o nono colocado, entrando de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Enquanto uma derrota, poderia colocar novamente o time na disputa contra o rebaixamento, porque a depender dos resultados da rodada, a equipe pode acabar na 14ª posição, a quatro pontos do Z4.

Reforço para o jogo

Ao menos, o Glorioso vai contar com um reforço no setor do meio de campo, com o possível retorno do volante Edenílson. Ele está de fora da equipe desde 19 de setembro, no duelo contra o Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Mesmo assim, a expectativa é de que o jogador siga no banco de reservas, por conta do ritmo de jogo desafazado ao ter ficado mais de um mês sem entrar em campo.

Trajetória do atleta

Lucas Monzón tem 25 anos e nasceu no Brasil apesar de ter se mudado muito cedo para o Uruguai. Formado pelo Danubio em 2020, e estreiou em agosto desse mesmo ano. No ano seguinte, sem conseguir espaço foi emprestado para Montevideo Wanderers. Com apenas 6 meses pela equipe foi emprestado novamente, mas dessa vez para o New York Red Bulls, da MLS. Sem conseguir se adaptar, rescindiu o contrato e retornou para o Danubio, atuando no ano inteiro de 2023.

Mesmo assim, foi emprestado para o Racing de Montevidéu em 2024 e conseguiu sua primeira convocação para a seleção uruguaia. Com o destaque foi para o Junior Barrinquilla e se manteve por lá até ser contratado pelo Botafogo em julho deste ano. Ele custou cerca 800 mil doláres (aproximadamente R$ 4,1 milhões), e assinou contrato até o fim de 2029.