Justino em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Justino em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/10/2026 08:37 | Atualizado 23/10/2026 08:47

Cria das categorias de base do Botafogo , Justino perdeu espaço e foi para o fim da fila desde que Tite assumiu o comando do elenco, há pouco mais de um mês . A última vez que o jovem zagueiro entrou em campo foi na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, dia 16 de setembro, no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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No triunfo sobre o Tricolor Gaúcho, Rodrigo Bellão ainda era o responsável por liderar o Glorioso. A partir do confronto seguinte, o novo técnico tomou as rédeas do grupo e, de lá para cá, o defensor não atuou – diante de Mirassol,



Ao que tudo indica, a preferência do treinador é por nomes mais experientes no setor. Sendo assim, Tite tem escalado Ferraresi ao lado de Marçal – lateral-esquerdo que pode jogar como zagueiro. Lucas Monzón e Arthur Chaves também receberam oportunidades. No triunfo sobre o Tricolor Gaúcho, Rodrigo Bellão ainda era o responsável por liderar o Glorioso. A partir do confronto seguinte, o novo técnico tomou as rédeas do grupo e, de lá para cá, o defensor não atuou – diante de Mirassol, Vasco , Coritiba e Chapecoense.Ao que tudo indica, a preferência do treinador é por nomes mais experientes no setor. Sendo assim, Tite tem escalado Ferraresi ao lado de Marçal – lateral-esquerdo que pode jogar como zagueiro. Lucas Monzón e Arthur Chaves também receberam oportunidades.

A trajetória de Justino no Botafogo



Hoje com 20 anos, Justino fez sua estreia como profissional no Botafogo no começo desta temporada, pelo Campeonato Carioca. Desde então, o zagueiro passou a ser opção no elenco principal e conseguiu acumular boas atuações. Em 2026, fez dois gols em 23 jogos pelo Alvinegro, 18 entre os titulares.

Situação no Campeonato Brasileiro

Com Tite, o Botafogo está de olho na reta final do Campeonato Brasileiro. O Glorioso luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Atualmente, soma 39 pontos, na 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Internacional, que é quem abre a zona da degola, com 32. A bola vai rolar neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada da competição nacional.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro